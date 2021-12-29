В Армении за прошедший день подтверждено 88 случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 29 декабря в Армении всего подтверждено 344 737 случаев заражения COVID-19, 331 152 из которых вылечились.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 123 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 788 тестов. Подтверждено 88 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 125 заболевших, есть 5 летальных исходов.

Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 7 961 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 553 654 тестирований.