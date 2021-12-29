В МИД заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии

Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с ВС и Сирии в уходящем году удалось укрепить успех в противодействии запрещенной в РФ террористической группировке ИГ* на территории этой страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"В позитиве также рассматриваем и то, что в 2021 году Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Сирийской Арабской Республики продолжили укреплять свои успехи в противодействии деятельности ИГИЛ* на территории этой страны", - указал он.

"В итоге существенно ослаблен потенциал данной группировки: ликвидированы ее значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение", - добавил замглавы МИД РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Российские ВКС находятся в Сирии с 2015 года. За это время благодаря помощи российских летчиков правительственная армия Сирии практически полностью освободила территорию страны от боевиков из исламистских группировок.