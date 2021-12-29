ВПП ООН и «Еремян Проджектс» имеют то же видение образования стоимости продуктов местного производства

Звенья образования стоимости продуктов играют важную роль в сокращении бедности, недоедания и в то же время в повышении продовольственной безопасности страны. Стремясь повысить национальную продовольственную безопасность и, таким образом, способствовать экономическому росту страны, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН с 2019 года инвестирует в звенья образования стоимости продуктов Армении.

Для обеспечения качества и безопасности продуктов питания в том же году «Еремян Проджектс» запустила новую стратегию развития бизнеса, основанную на подходе «от семян к столу», что особенно полезно в контексте миссии ВПП.

Подчеркивая важность активного участия организаций частного сектора в создании цепочек образования стоимости продуктов питания, представитель ВПП Армении Елена Милошевич посетила племенную ферму крупного рогатого скота в Вайоц Дзоре проекта «Еремян Проджектс».

В ходе визита Елена Милошевич осмотрела ферму, ознакомившись как с производственным процессом, так и с предполагаемыми проектами. Кроме того, глава офиса ВПП в Армении и генеральный директор компании «Еремян Проджектс» Давид Еремян обсудили возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества.

«От семян к столу» - важнейший подход с точки зрения продовольственной безопасности, которым руководствуется ряд организаций в области продовольствия и сельского хозяйства. Это позволяет организациям контролировать всю цепочку производства пищевых продуктов, от посева семян до получения готовой продукции и создания качественных пищевых продуктов.

«От семян к столу» - один из ключевых компонентов национальной стратегии продвижения продовольственной безопасности Всемирной продовольственной программы ООН, так как она направлена на продвижение продовольственной безопасности путем образования стоимости продуктов местного производства.