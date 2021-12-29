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Отремонтирована автодорога, связывающая общину Меликгюх с межгосударственной дорогой М-3

Отремонтирована автодорога, связывающая общину Меликгюх с межгосударственной дорогой М-3

В 2021 году была отремонтирована автомобильная дорога, соединяющая общину Меликгюх Арагацотнской области с межгосударственной дорогой М-3.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян.

«Строительные работы проводила компания «Компания ВМВ». Ремонт выполнен на средства государственного бюджета РА. Стоимость работ по контракту составила 522 000 000 драмов», - написал Гнел Саносян.
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