В Гюмри подвели итоги спортивного года

Представители спортивной сферы Гюмри, подводя итоги спортивного года, выбрали 10 лучших спортсменов 2021 года.

Как передает «Арменпресс», спортсмены были отобраны в трех возрастных группах: взрослые, молодые и юноши. В каждой возрастной группе по 10 спортсменов.

Артур Алексанян (греко-римская борьба) вошел в первую десятку возрастной группы взрослых, штангист Гарик Карапетян - в первую десятку молодежной возрастной группы, а штангист Александр Лазарян - в первую десятку юных спортсменов.

В этом году спортсмены Гюмри завоевали 80 медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и международных турнирах. 5 из 10 лучших спортсменов страны - из Гюмри.