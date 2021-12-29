У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов греческого острова Крит, подземные толчки зафиксированы в 89 километрах от Ираклиона. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 5,9, однако позднее центр повысил это значение до 6,1.

Землетрясение зафиксировано в 05.08 по времени UTC (08.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 75 километрах к югу от столицы острова города Ираклиона. Очаг залегал на глубине 67 километров.

Ранее сообщалось, что толчки были зафиксированы в 89 километрах от Ираклиона и очаг залегал на глубине 80 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.