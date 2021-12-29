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В Арагацотнской области Армении закрыта автодорога, ведущая из крепости Амберд к озеру Кари

В Арагацотнской области Армении закрыта автодорога, ведущая из крепости Амберд к озеру Кари

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на территории Армении есть одна закрытая автодорога.

Как передает «Арменпресс», в Арагацотнской области закрыта автодорога, ведущая из крепости Амберд к озеру Кари.

На перевале Варденяц, автодорогах Ширакской области Гюмри-Бавра, Гюмри-Ванадзор и Сюникской области местами - гололедица.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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