Армянские шахматисты завершили выступления на чемпионате мира по быстрым шахматам

В Варшаве завершился чемпионат мира по быстрым шахматам.

Как передает «Арменпресс», чемпионом по быстрым шахматам стал 17-летний Нодирбек Абдусаторов из Узбекистана, набравший 9,5 балла из 3 возможных. Он стал чемпионом мира с дополнительными показателями. Магнус Карлсен - лишь 4-й.

Армянский гроссмейстер Тигран Петросян - 27-й с 8 очками, Шант Саркисян - 29-й, Габриэл Саркисян - 31-й, Айк Мартиросян - 33-й, Роберт Ованнисян - 42-й с 7,5 очками. Сергей Мовсесян, Мануэл Петросян и Самвел Тер-Саакян набрали по 6,5 балла и соответственно занимают 76, 86 и 87 места. Ованнес Габузян набрал 5 очков, он 141-й.

Чемпионка Европы в личном первенстве Элина Даниелян занимает 28-е место с 6,5 баллами, а Сусанна Габоян - 94-е с 3,5 баллами.