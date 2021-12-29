Европейские индексы - 28-12-21

МОСКВА, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.81% и составил 15963.70 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.57% и составил 7181.11 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7372.10 пункта, а российский RTSI вырос на 0.55% и составил 1611.75 пункта.