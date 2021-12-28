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Начальник ГШ ВС Армении посетил одну из воинских частей ПВО

Начальник ГШ ВС Армении посетил одну из воинских частей ПВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 28 декабря посетил одну из воинских частей ПВО.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Давтяну было доложено об оперативной ситуации обеспечения государственной границы в воздушном пространстве Республики Армения, уровне физической и боевой подготовки личного состава, а также поставленных перед подразделениями задачах.

Генерал-лейтенант Артак Давтян обошел территорию воинской части, дал соответствующие поручения по организации службы, поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.


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