В Польше гражданин Турции бросил коктейль Молотова в посольство своей страны

Бутылку с зажигательной смесью бросили в здание посольства Турции в Польше во вторник. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

"В здание посольства Турции на улице Раковецкой бросили бутылку с зажигательной смесью, так называемый коктейль Молотова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожар был потушен сотрудниками посольства.

По неофициальной информации радиостанции, полиция задержала 34-летнего гражданина Турции. "Судя по записи камер наблюдения, мужчину сопровождал второй человек, который сбежал", - говорится в сообщении.

Кроме того, на тротуаре полицейские обнаружили бумажный пакет, в котором находились четыре коктейля Молотова, сообщает RMF FM.