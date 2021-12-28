В Греции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В Греции во вторник выявлено рекордное количество инфицированных коронавирусом – 21 657 случаев за сутки. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY.

В понедельник также было зарегистрировано рекордное число случаев инфицирования – 9284. Всего за минувшие сутки было сделано 556 тысяч тестов.

Общее количество заразившихся достигло почти 1,106 миллиона. Средний возраст заболевших составляет 38 лет.

За сутки от коронавируса умерли 60 человек, с начала пандемии умерли 20 557 человек. 95,2% имели хронические заболевания и/или возраст 70 лет и старше. Средний возраст умерших 78 лет.

На ИВЛ находится 635 человек. За последние сутки в больницы поступили 340 человек, сообщает EODY.

Рекордный рост связан с тем, что штамм "омикрон" стал преобладающим в Греции, сообщил ранее во вторник министр здравоохранения Греции Танос Плеврис общественному греческому телевидению ERT. Во вторник ожидалось более 15 тысяч случаев, но их оказалось намного больше. В столичном регионе Аттике количество инфицированных растет ежедневно на 200-300%, в то время как при штамме "дельта" рост был не более, чем на 10-15%.

Министр отметил, что "омикрон" не приводит к росту числа госпитализаций, и в отделениях интенсивной терапии находятся люди не с "омикроном", а с "дельтой".

В среду ситуацию обсудит комиссия экспертов министерства здравоохранения. Однако пока правительство не намерено вводить всеобщий карантин, с помощью объявленных накануне мер возможно контролировать ситуацию, заявил министр.