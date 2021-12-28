Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна и Театр сатиры стали одним целым. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы РФ.

"28 декабря приказом департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", — говорится в материале.

Как пояснили в пресс-службе депкульта Москвы, худруком станет Сергей Газаров, с начала октября 2020 года он руководит Театром сатиры, с декабря того же года — Театром Джигарханяна.

"У меня было время, чтобы близко познакомиться с Театром сатиры и его коллективом, понять круг задач. С театром Армена Джигарханяна мы проделали огромную работу, начали новый сезон, представили крупную премьеру. Я считаю, мы поработали хорошо. Работа в Театре сатиры также очень вдохновляет на обширный круг масштабных задач, но, и конечно, требует огромной вовлеченности", — отметил Газаров.

Он пообещал сохранить идентичность обоих учреждений, добавив, что их объединение "откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так и для коллективов".

"На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе университета с аудиторией, имеющей свое лицо. При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился Театр сатиры", — добавил худрук.

В сентябре Театр Джигарханяна сменил название на "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Как пояснял Газаров, слово "прогресс" возвращает историческое наименование зданию, где раньше находился одноименный кинотеатр. Кроме того, у учреждения появился новый логотип. Это ромб — главный элемент фасада, само слово происходит от латинского "rhombus", что означает вращательное движение, динамику и скорость. Руководитель театра отмечал, что этот знак "хорошо поддерживает смысл прогресса и стремление к изменениям", а также "отсылает к эмоциональности и энергии на сцене, к новым театральным формам и сценическим решениям". Новая концепция призвана "приучить людей к тому, что каждый наш спектакль будет продолжать именно эту линию — новизны, новых форм, новых способов взаимодействия артиста со зрителями, с материалом, с классикой, со сценой", говорил он.