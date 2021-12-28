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Министр здравоохранения Армении посетила Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна

Министр здравоохранения Армении посетила Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян посетила Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна, чтобы поздравить проходящих там лечение детей с наступающими Новым годом и Рождеством.

«Дорогие дети, я очень рада провести с вами этот предпраздничный день. Здесь собрались отважные дети, сильные родители, которые каждый день отважно борются с трудностями. Наш долг - быть рядом с вами, чтобы сделать лечение максимально гладким. Давайте сделаем жизнь друг друга приятнее и красивее теплыми словами, улыбкой и вниманием», - как сообщает Арменпресс, сказала министр.

Во время мероприятия к детям пришел Дед Мороз и вручил им новогодние подарки, а чтобы жизнь Гематологического центра была интереснее, в канун Нового года в холле центра установили пианино, звуки которого отныне будут радовать пациентов и посетителей.


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