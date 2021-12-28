Министр здравоохранения Армении посетила Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян посетила Гематологический центр имени профессора Р.О. Еоляна, чтобы поздравить проходящих там лечение детей с наступающими Новым годом и Рождеством.

«Дорогие дети, я очень рада провести с вами этот предпраздничный день. Здесь собрались отважные дети, сильные родители, которые каждый день отважно борются с трудностями. Наш долг - быть рядом с вами, чтобы сделать лечение максимально гладким. Давайте сделаем жизнь друг друга приятнее и красивее теплыми словами, улыбкой и вниманием», - как сообщает Арменпресс, сказала министр.

Во время мероприятия к детям пришел Дед Мороз и вручил им новогодние подарки, а чтобы жизнь Гематологического центра была интереснее, в канун Нового года в холле центра установили пианино, звуки которого отныне будут радовать пациентов и посетителей.