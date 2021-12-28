Однажды мир станет считаться с нами: президент Республики Арцах

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 28 декабря принял группу членов общественной организации «Союз офицеров запаса Арцаха».

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены социальные проблемы демобилизованных и ушедших в запас офицеров и членов их семей, особо был затронут ряд вопросов, касающихся безопасности республики, а также внутренней и внешней политики.

Глава государства подчеркнул, что позиция официального Степанакерта в вопросе статуса Арцаха однозначна, и мы не уклонимся от пути независимости. «Мы понесли большие потери в результате тяжелой войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, однако я заверяю вас, что мы продолжим нашу работу по государственному строительству. Убежден, что однажды мир станет считаться с нами, и наша борьба, которая длится несколько десятилетий, даст желаемый результат», - сказал президент.

В ходе встречи президент отметил, что с 1 января 2022 года решением правительства Республики Арцах пенсии всех военных пенсионеров будут увеличены на 25 тысяч драмов. В центре внимания властей находится также вопрос обеспечения жильем действующих и вышедших на пенсию офицеров, который намечается полностью решить до 2023 года.