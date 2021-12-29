По данным на ноябрь 2021г., Армению посетили 816 000 туристов: большой поток был из России, Ирана и США

2021 год для туристического сектора Армении выдался достаточно активным, хотя и цифры неудовлетворительны, если сравнивать их с 2019 годом и предшествующими годами. Об этом в беседе с «Арменпресс», подводя итоги 2021 года, заявил первый заместитель председателя Комитета по туризму РА Артур Хачатрян.

«Данные за этот год еще не подведены, но в ноябре к нам прибыло 816 000 туристов. Думаю, по декабрьским данным мы переступим рубеж 900 000. Если сравнивать с показателями 2020 года, сложным периодом, то в этом году показатели выросли на 50%. Но по сравнению с 2019 годом мы видим, что отстаем на 50%. Другими словами, нам нужно работать, чтобы выйти на рубеж 2019 года и двигаться вперед», - сказал Артур Хачатрян.

Первый заместитель председателя комитета отметил, что у нас есть основные рынки, откуда приезжает больше всего туристов: Россия, Иран, США, откуда в основном приезжают армяне диаспоры, также Германия, Грузия, Франция. Есть и потенциальные рынки: Украина, ОАЭ, Великобритания, Испания, Италия. Была запущена маркетинговая кампания в направлении потенциальных стран, осуществлены ознакомительные поездки, опубликованы статьи об Армении в их известных периодических изданиях.

«Поток туристов в Армению в основном идет из России и Ирана. Сфера их интересов - посещение исторических и культурных достопримечательностей, гастрономические направления, приключенческий туризм. Востребованность зависит от желаний туристов», - сказал Артур Хачатрян.

Говоря об отраслевых приоритетах, первый заместитель председателя комитета особо выделил разработку нового законопроекта о регулировании сферы туризма. Артур Хачатрян отметил, что все этапы разработки пройдены, ожидается обсуждение и принятие с заинтересованными сторонами сферы. По его словам, законопроект разработан не только с учетом международного опыта, но и с тем, что у Армении есть обязательства перед ЕАЭС и ЕС.

«Закон обеспечивает не только качество услуг. Законом предусматривается система регистрации деятельности туристических объектов и субъектов, а также квалификация на добровольной основе, которая позволит сформировать стабильную и конкурентоспособную сферу. Предусмотрены и механизмы контроля, с помощью которых рынок будет более регулируемым», - сказал Артур Хачатрян.

В 2022 году Комитет по туризму продолжит активную работу по ознакомительным поездкам и участию в туристических выставках. В частности, планируется участие в международных туристических выставках в Германии, России и в ОАЭ.

В этом году Армения участвовала в ежегодной конференции Всемирной туристской организации, где она была включена в Исполнительный совет. На конференции было подтверждено, что в июне в Армении состоится заседание региональной комиссии, что является хорошим посылом. В Армению прибудут представители около 40 стран.

Анна Гзирян