Премьер-министр Пашинян принял участие в неформальной встрече глав государств– участников СНГ

Премьер-министр Никол Пашинян в Санкт-Петербурге принял участие в неформальной встрече глав государств–участников Содружества Независимых Государств.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в мероприятии приняли также участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, а также исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Сначала состоялась церемония фотографирования участников саммите, после чего присутствующих поприветствовал президент РФ Владимир Путин.

Были обсуждены вопросы развития сотрудничества на пространстве СНГ, а также мероприятия по общей борьбе с пандемией коронавируса.

Руководитель Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова выступила с подробным докладом о работе и шагах по борьбе с коронавирусом.

Встреча завершилась неофициальным обедом глав государств–участников Содружества Независимых Государств.