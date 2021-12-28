Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-12-21

ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 декабря, курс доллара США сократился на 0.36 драмa и составил 478.12 драм. Курс евро вырос на 0.70 драмa и составил 541.81 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.49 драм. Курс британского фунта вырос на 1.58 драмa и составил 642.93 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 20.89 драмa и составила 27749.38 драм. Цена серебра сократилась на 0.27 драмa и составила 348.4 драм. Цена платины сократилась на 11.24 драмa и составила 14926.13 драм.