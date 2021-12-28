Азиатские индексы - 28-12-21

ТОКИО, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.37% и составил 29069.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.37% и составил 2005.02 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.39% и составил 3630.11 пункта, а HANG SENG вырос на 0.24% и составил 23280.56 пункта.