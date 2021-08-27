Предстоящие на 29 декабря мероприятия
17:49, Декабрь 28, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:03 Премьер-министр Пашинян принял участие в неформальной встрече глав государств– участников СНГ
- 17:49 Предстоящие на 29 декабря мероприятия
- 17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-12-21
- 17:45 Азиатские индексы - 28-12-21
- 17:32 Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
- 17:27 Армения заняла третье место в Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр
- 16:54 СМИ: переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном приостановятся на несколько дней
- 16:53 Новая марка, посвященная Общественному телевидению Армении
- 16:46 Коронавирус становится сезонным, заявила Попова
- 16:33 МИД Армении выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Греции Каролоса Папулиаса
- 16:25 Нуне Саркисян посетила Дом-музей Мартироса Сарьяна
- 16:17 Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами
- 16:08 Неформальный саммит СНГ начался в Петербурге
- 16:01 Турция сдаст в эксплуатацию новый тоннель, связывающий страны Кавказского региона
- 15:53 Министерство образования и науки Армении объявляет конкурс на получение образования в вузах Китая
- 15:50 В Армении есть тенденции развития медицинского туризма
- 15:46 Саакашвили вылечился и должен вернуться в тюрьму - глава Минюста Грузии
- 15:41 В Днях армянской культуры в России участие примут лучшие художественные коллективы Армении
- 15:15 Вараздат Ароян - лучший футболист 2021 года
- 15:13 AFP: власти Франции закроют на полгода мечеть в Бове за пропаганду радикальных идей
- 15:08 Армен Саркисян Валери Пекрес принимал как председателя Иль-де-Франса - одного из крупнейших регионов Франции
- 15:04 Отредактированный проект Закона Республики Армения «О высшем образовании и науке» представлен в правительство
- 14:59 Израиль не верит в "хорошую сделку" по иранскому атому в нынешней ситуации
- 14:53 В праздничные дни в столице ожидается погода без осадков
- 14:37 Праздничный стол российской авиабазы в Сирии украсили армянские блюда
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