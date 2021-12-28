Армения заняла третье место в Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр

Подведены итоги по всем номинациям Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств — участников СНГ, которые прошли с 7 по 10 декабря 2021 года. В Играх приняли участие представители Армении, которые удостоились медалей и наград.

Как сообщает Арменпресс, соревнования прошли по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты, — с разделением на возрастные группы. Всего было разыграно 27 комплектов наград.

Фото: Айка Манукяна

Участники из Армении завоевали 3 награды за первое место, еще трое участников удостоились наград за второе место, восемь участников - наград за третье место, а также 18 участников получили специальные дипломы. В общем зачете Армения заняла 3-е место.

«Каждый проект, обеспечивающий наше сотрудничество с разными организациями и странами мира, должен быть в центре нашего внимания. Особенно в наши дни очень важно поддерживать все форматы международного сотрудничества», - сказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян.

Хзмалян подчеркнул, что, помимо художественного значения, игры имеют воспитательное и психологическое значение. Он подчеркнул, что игры дают молодым людям возможность с самого раннего возраста выходить на международные площадки, формировать международное сотрудничество, что необходимо для более широкой и профессиональной деятельности.

Замминистра также отметил, что планируется в будущем провести Дельфийские игры в Армении.