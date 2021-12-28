СМИ: переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном приостановятся на несколько дней

Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) приостановятся на три дня. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник иранское агентство IRNA.

По его данным, участники завершат консультации в австрийской столице в четверг 30 декабря и вернутся за стол переговоров 3 января 2022 года.

В понедельник в Вене, где с апреля идут переговоры по иранской ядерной сделке, начался восьмой раунд консультаций в рамках заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.