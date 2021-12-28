Новая марка, посвященная Общественному телевидению Армении

28 декабря в обращение была введена марка, посвященная теме «Общественное телевидение Армении».

Как передает «Арменпресс», «Айпост» сообщает, что погашение марки осуществили руководитель Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян, министр высоких технологий РА Ваагн Хачатрян, исполнительный директор «Айпост» Айк Карапетян, исполнительный директор Общественного телевидения Армении Ованнес Мовсисян, народная артистка Армянской ССР Нара Шлепчян, президент Армянской ассоциации филателистов Республики Армения Овик Мусаелян.

На марке номиналом в 400 драмов изображена Ереванская телебашня - логотип Общественного телевидения Армении.

Внизу марки размещена надпись «АРМЯНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» на армянском и английском языках.

Дата выхода: 28 декабря 2021 г.

Дизайн: Давида Партамяна

Типография: Cartor, Франция

Размеры: 24,0 x 40,0 мм

На одном листе, 10 штук

Тираж: 25 000 штук.