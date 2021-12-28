Коронавирус становится сезонным, заявила Попова

Коронавирус будет мутировать, он становится сезонным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вирус, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят учёные, он уже проявляет сезонность, он становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который себе выберет, пока это тоже неопределённая история. Сейчас он приходит осенью и весной, что будет дальше - мы все вместе увидим", - сказала она на неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.