МИД Армении выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Греции Каролоса Папулиаса

Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Греции Каролоса Папулиаса.

«Выражаем наши глубочайшие соболезнования народу и правительству Греции в связи со смертью великого государственного деятеля, гуманиста, бывшего президента Каролоса Папулиаса. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Каролоса Папулиаса», - как сообщает «Арменпресс», говорится в записи, сделанной в микроблоге МИД РА в Twitter.

Бывший президент Греции Каролос Папулиас скончался 26 декабря в возрасте 92 лет. Во время его президентства отношения между Грецией и Арменией расширились. Он внес ощутимый вклад в развитие межгосударственных отношений и сотрудничества в различных сферах, основанных на тысячелетних исторических и культурных связях и общих ценностях армянского и греческого народов.

Каролос Папулиас занимал пост президента Греции с 2005 по 2015 год.