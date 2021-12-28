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Нуне Саркисян посетила Дом-музей Мартироса Сарьяна

Нуне Саркисян посетила Дом-музей Мартироса Сарьяна

Супруга президента республики Нуне Саркисян посетила Дом-музей Мартироса Сарьяна.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, г-жа Нуне Саркисян в сопровождении директора музея Рузан Сарьян обошла выставочные залы музея, осмотрела представленные работы, побывала в мастерской Мартироса Сарьяна.

В музее госпоже Саркисян были представлены текущие работы, образовательные и культурные программы, а также предстоящие задачи.


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