Супруга президента республики Нуне Саркисян посетила Дом-музей Мартироса Сарьяна.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, г-жа Нуне Саркисян в сопровождении директора музея Рузан Сарьян обошла выставочные залы музея, осмотрела представленные работы, побывала в мастерской Мартироса Сарьяна.

В музее госпоже Саркисян были представлены текущие работы, образовательные и культурные программы, а также предстоящие задачи.