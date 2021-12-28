Россия ведет переговоры о новых поставках С-400 с несколькими странами

Россия ведет переговоры о новых поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" с несколькими странами. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

"В настоящее время несколько государств прорабатывают вопрос приобретения С-400, ведутся соответствующие переговоры", - сказала она.

По словам Решетниковой, из-за недобросовестной конкуренции со стороны США, которые оказывают политическое давление на заказчиков и угрожают санкциями, ряд стран не афишируют свой интерес к этим системам. "Как только новые контракты на С-400 будут заключены, вам станет об этом известно", - добавила она.

Пресс-секретарь отметила, что также с несколькими инозаказчиками идут переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов С-350 "Витязь" и "Бук-М3".

Ранее системы С-400 купили Китай, Турция и Индия. Китай и Турция их уже получили, поставки в Индию начались недавно.

С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.