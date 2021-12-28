Неформальный саммит СНГ начался в Петербурге

В Санкт-Петербурге начался неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) . Инициатором встречи стал президент России Владимир Путин, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается, что на мероприятии лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации. Как отмечали в пресс-службе белорусского президента, "предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ".

Саммит, таким образом, подытожит и завершит юбилейный для Содружества год.

Участие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече присутствует и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - ранее во вторник Путин провел с ним отдельную беседу.

В предыдущий раз неформальный саммит Содружества проходил еще до пандемии - в декабре 2019 года. Он также состоялся в Санкт-Петербурге. Тогда глава российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.