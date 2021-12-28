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Турция сдаст в эксплуатацию новый тоннель, связывающий страны Кавказского региона

Турция сдаст в эксплуатацию новый тоннель, связывающий страны Кавказского региона

В среду на востоке Турции откроется новый автомобильный туннель, который свяжет Турцию со странами Кавказского региона.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Согласно сообщению Министерства транспорта и инфраструктур, тоннель был построен в целях обеспечения безопасных, быстрых и бесперебойных перевозок в зимних условиях.

Тоннель Пиринкаялар, связывающий Эрзрум и Ардвин обеспечит удобство перевозок в туристические и торговые центры.

Новый тоннель станет важным звеном маршрута к границе Турции и Грузии и значительно облегчит грузоперевозки.
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