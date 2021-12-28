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Министерство образования и науки Армении объявляет конкурс на получение образования в вузах Китая

Министерство образования и науки Армении объявляет конкурс на получение образования в вузах Китая

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения объявляет конкурс на на получение высшего и послевузовского образования в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики в 2022/2023 учебном году. Всего 22 стипендии: 11 на бакалавриат, 8 на магистратуру и 2 на аспирантуру сриком на 1 год обучения.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, документы принимаются с 28 декабря 2021 года по 17 января 2022 года включительно, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
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