Саакашвили вылечился и должен вернуться в тюрьму - глава Минюста Грузии

Заключенный не может находиться в больнице, если его лечение завершилось, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге, комментируя вчерашнее решение о переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму №12, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Михаил Саакашвили 19 ноября был помещен в Горийский военный госпиталь на реабилитацию после 50-дневной голодовки. Его адвокаты, лечащий врач и родные считали, что в Глданской тюремной больнице №18 ему не оказывалась должная медицинская помощь.

Как подчеркнул глава Минюста, Саакашвили официально выписан из Горийского военного госпиталя и Специальная пенитенциарная служба была обязана вернуть осужденного в тюрьму. Однако тот не подчинился законному требованию сотрудников пенитенциарного учреждения, оказал сопротивление в связи с чем у него повысилось артериальное давление.

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в понедельник приняла решение этапировать заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму №12, объяснив это тем, что лечение осужденного завершилось.

После того, как Саакашвили сообщили о планируемом этапировании в тюрьму, состояние его здоровья ухудшилось.

Последние события в Горийском госпитале адвокат экс-президента Ника Гварамия назвал "очередной попыткой похищения Саакашвили". По его словам, военный госпиталь теперь ничем не отличается от Глданской тюремной больницы. После этого Минюст решил оставить Саакашвили в госпитале еще на некоторое время.