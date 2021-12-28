В Днях армянской культуры в России участие примут лучшие художественные коллективы Армении

На мероприятиях, организуемых в рамках Дней армянской культуры в России в 2022 году, будут выступать лучшие театральные, музыкальные и другие художественные коллективы Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом 28 декабря на встрече с журналистами заявил заместитель министра образования и науки РА Ара Хзмалян.

«Мы хотим выступать в совершенно новом обличье, в новом измерении, мы хотим включить в эти мероприятия наши лучшие достижения, театральные коллективы и концертные организации, чтобы площадки, на которых мы будем выступать, стали действительно ведущими. Не менее важно, чтобы результаты выступлений, которые мы представим в России, были не только для армянской общины, но и для российской аудитории, потому что у нас есть проблема узнаваемости на международном уровне», - сказал замминистра. Предварительный список мероприятий уже составлен, подробности будут представлены позже.

Ара Хзмалян также упомянул участие Армении в Венецианской биеннале, отметив, что уже рассматриваются три заявки на участие.

«В 2022 году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений со многими странами, в рамках которых запланированы мероприятия, о которых мы поговорим позже», - сказал Ара Хзмалян.

Он подчеркнул, что они предполагают международное сотрудничество в кино и в других сферах.