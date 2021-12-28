В Армении есть тенденции развития медицинского туризма

Марина Агаян, доктор химических наук, соучредитель компании « AIP Tech», и ее команда делают бесплатные импланты для раненых солдат и многое другое.

Как передает «Арменпресс», их цель - и развитие медицинского туризма в Армении.

Марина Агаян уверяет, что уже есть люди, которые приезжают в Армению на лечение, но считает, что им еще многое предстоит сделать для развития медицинского туризма. Она считает, что необходимо и содействие государства.

«Мы должны участвовать в международных конференциях, выставках, чтобы показать, что есть в Армении. Через 3-4 недели мы будем участвовать в выставке в Дубае. 5000 компаний со всего мира имеют там свои павильоны, мы представим там наш продукт, то, что мы можем создавать», - рассказал Марина Агаян.

Она уверяет, что вложенные инвестиции используются для расширения команды и маркетинговых инструментов. На предстоящей выставке они собираются представить н е только свою продукцию, но и других компаний. Агаян полна надежд, что полученные результаты оправдают вложенные усилия.