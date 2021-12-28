Вараздат Ароян - лучший футболист 2021 года

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации «Лучший футболист 2021 года».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Набрав 92 балла, Вараздат Ароян защитник сборной Армении и испанского «Кадиса» стал Лучшим футболистом Армении 2021 года.

На втором месте капитан сборной Армении, полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян с 62 очками.

На третьем месте с 60 очками - полузащитник сборной Армении и российского клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян.