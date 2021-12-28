Армен Саркисян Валери Пекрес принимал как председателя Иль-де-Франса - одного из крупнейших регионов Франции

Недавно состоялся визит в Армению председателя Регионального совета региона Иль-де-Франс, кандидата в президенты Франции Валери Пекрес и возглавляемой ею делегации. Днями позже последовал и визит в Армению другого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура. Президент Армении Армен Саркисян госпожу Пекрес принимал в своей резиденции, но в случае с Эриком Земуром такого приема или встречи не было. На вопрос «Арменпресс», касающийся этого факта, в Аппарате президента республики ответили скедующее.

«С предложением и просьбой об организации официальной встречи в Аппарат президента обратились МИД РА, а также чрезвычайный и полномочный посол РА во Франции Асмик Толмаджян. Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян также сопровождал делегацию госпожи Пекрес и присутствовал на официальной встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Отметим, что речь здесь идет не о встрече с тем или иным кандидатом в президенты Франции, а о визите прибывшей из Франции официальной делегации во главе с действующим председателем регионального совета одного из крупнейших регионов Франции Иль-де-Франс госпожой Валери Пекрес. С этим регионом мы сотрудничаем на протяжении десятилетий.

В случае с французским журналистом, комментатором Эриком Земмуром Аппарат президента Армении официально не получал подобной просьбы или предложения о встрече».