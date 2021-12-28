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Отредактированный проект Закона Республики Армения «О высшем образовании и науке» представлен в правительство

Отредактированный проект Закона Республики Армения «О высшем образовании и науке» представлен в правительство

В правительство представлен отредактированный проект Закона Республики Армения «О высшем образовании и науке».

Как передает «Арменпресс», об этом 28 декабря на встрече с журналистами сообщил министр образования и науки РА Ваграм Думанян.

«Как вы помните, некоторые положения законопроекта Конституционный суд признал неконституционными. Но теперь новый, отредактированный закон внесен в правительство РА и скоро будет представлен в Национальное собрание. Надеюсь, что с отредактированным законом проблем не будет», - подчеркнул министр.

По его словам, в новой версии закона Советы управления вузов будут состоять из 12 человек. 50% от уполномоченных и учредителей, 50% от вуза, среди которых будут представители профессорско-преподавательского состава и студенты.
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