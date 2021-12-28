Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

В праздничные дни в столице ожидается погода без осадков

В праздничные дни в столице ожидается погода без осадков

28, 29-31 декабря, 1 и 2 января на территории республики ожидается погода без осадков. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что на дорогах горных и предгорных районов возможна гололедица. Ветер - западный, с  порывами 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

28, 29-31 декабря и 01-02 января в Ереване осадков не ожидается.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]