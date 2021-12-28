В праздничные дни в столице ожидается погода без осадков
28, 29-31 декабря, 1 и 2 января на территории республики ожидается погода без осадков. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что на дорогах горных и предгорных районов возможна гололедица. Ветер - западный, с порывами 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.28, 29-31 декабря и 01-02 января в Ереване осадков не ожидается.
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