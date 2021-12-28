Праздничный стол российской авиабазы в Сирии украсили армянские блюда

Обычный ужин на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии превратился в праздник. В рамках акции «День национальной кухни» представлены были разные блюда. Праздничный стол украсили и блюда и сладости армянской кухни. Как передает «Арменпресс», российский телеканал «Звезда» рассказал, что присутствующие на праздничном ужине отведали армянскую долму, пахлаву и другие блюда.

«Этот ужин для военнослужащих стал настоящим праздником, но был испытанием для поваров и пекарей, которые в Интернете искали правильные рецепты, пробовали их на практике. Военные повара продолжают повышать свое профессиональное мастерство. В следующий раз они будут готовить блюда другой национальной кухни», - сообщает сайт телеканала.