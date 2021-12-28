Бюджет Еревана в 2022 году составит 94 млрд 560 млн драмов

Бюджет Еревана в 2022 году составит 94 миллиарда 560 миллионов драмов, расходы - 98 миллиардов 821 миллион драмов. Как передает «Арменпресс», бюджет представил заместитель мэра Еревана Сергей Нерсисян.

Он отметил, что планируемые доходы превышают утвержденный показатель 2021 года примерно на 2,2 млрд драмов.

Подробную информацию о расходах бюджета можно найти по следующей ссылке: