Чижов: страны НАТО нарушили обязательства, пообещав принять Грузию и Украину в альянс

Обещание принять Грузию и Украину в НАТО, данное на саммите организации в Бухаресте, является прямым нарушением обязательств государств альянса по Хартии европейской безопасности ОБСЕ. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник в интервью ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Возможно, нам следовало совершить более резкий демарш еще в 2008 году, когда состоялся бухарестский саммит НАТО, где было заявлено о будущем членстве в альянсе Украины и Грузии. Но нас тогда успокаивали: конкретная дата ведь не объявлена, План действий для членства им не предоставили и т.п. Хотя все это слабое утешение. И в итоге эта формула получила жизнь, стала предметом многочисленных спекуляций, причем не только в Киеве и Тбилиси, но и здесь, в Брюсселе, в других столицах", - подчеркнул дипломат.

"Если говорить конкретно, то это решение НАТО является нарушением обязательства, под которым подписались лидеры всех государств ОБСЕ, в том числе и лидеры всех государств НАТО, в 1999 году в Стамбуле. В принятом тогда документе - Хартии европейской безопасности - прямо говорилось, что ни одна страна-подписант не будет добиваться укрепления собственной безопасности за счет безопасности других государств", - сказал он.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.