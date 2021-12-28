Утверждена программа развития Еревана на 2022 год
Совет старейшин Еревана утвердил программу развития города Еревана на 2022 год. Как передает «Арменпресс», программа развития Еревана на 2022 год включает 25 основных вопросов и приоритетов.
Программа развития Еревана на 2022 год преследует цель обеспечить жизненные интересы и благосостояние населения, гарантируя улучшение качества жизни ереванцев. Ереван должен быть чистым, зеленым и хорошо организованным, городом работы, порядка, комфорта, традиций, будущего, в котором каждому члену общества будет предоставлена безопасная и достойная жизнь, возможность самовыражения, будут удовлетворены минимальные потребности граждан, нуждающихся в социальной защите. Гарантией реализации программы развития является эффективно функционирующая городская администрация, пользующаяся доверием граждан, а также Совет старейшин Еревана, уважающий права и свободы, а также вовлечение гражданского общества в процессы управления путем активного диалога. Программа представляет собой описание общего состояния города Еревана, существующих проблем в отдельных сферах городского хозяйства, в административных районах, а также меры, предусмотренные в 2022 году в соответствии с Планом развития Еревана на 2018-2023 годы.
Подробнее ознакомиться с программой можно по следующей ссылке:
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