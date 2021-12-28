Премьер-министр Армении с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Российскую Федерацию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, он в Санкт-Петербурге примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.