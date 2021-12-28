Переговоры РФ-США по вооружениям и украинской проблеме пройдут 10 января

Переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме состоятся 10 января, сообщил журналистам на условиях анонимности представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома США.

"Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может высказать свои опасения, обсудим также наши опасения в связи с деятельностью РФ", - сказал он.

"Будут области, в которых мы сможем добиться прогресса, и области, в которых мы будем расходиться во мнениях. В этом суть дипломатии", - добавил он.

По словам чиновника, решения по Украине без ее участия приниматься не будут, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Представитель СНБ также сообщил, что на 12 января запланирована встреча в рамках Совета Россия-НАТО, а на 13 января - более широкая региональная встреча, в которой должны принять участие Москва, Вашингтон и несколько европейских стран.