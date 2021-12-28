СМИ: талибы открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле
Боевики захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) открыли огонь по женщинам, организовавшим во вторник демонстрацию в Кабуле. Как передает Арменпресс, об этом сообщило афганское агентство Asvaka.
По его сведениям, инцидент произошел в районе расположения больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. Информация о жертвах или раненых не поступала.
Ранее телеканал TOLOnews информирова
Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.
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