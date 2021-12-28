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Первым заместителем мэра Еревана назначен Левон Ованнисян

Первым заместителем мэра Еревана назначен Левон Ованнисян

Первым заместителем мэра Еревана назначен Левон Ованнисян.

Как передает «Арменпресс», данное решение было принято на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана.

Левон Ованнисян - секретарь фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана.


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