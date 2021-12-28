Первым заместителем мэра Еревана назначен Левон Ованнисян
Первым заместителем мэра Еревана назначен Левон Ованнисян.
Как передает «Арменпресс», данное решение было принято на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана.
Левон Ованнисян - секретарь фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана.
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