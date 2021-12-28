Армия Израиля отказалась комментировать сообщения об ударах в районе порта Латакия в Сирии

Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась во вторник комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах в районе сирийского морского порта Латакия.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказала по телефону представительница израильских военных в ответ на запрос ТАСС.

Ранее во вторник сирийское государственное ТВ проинформировало, что подразделения ПВО Сирии отразили израильские авиаудары по окрестностям порта в сирийской провинции Латакия. На кадрах телеканала видно обширное возгорание на площадке с грузовыми контейнерами. По данным канала, ракетные удары были нанесены Израилем из воздушного пространства над Средиземным морем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Порт Латакия находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и является морскими воротами Сирии. Через него в страну поступают товары первой необходимости и продовольствие.