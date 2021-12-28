Россия подписала первые экспортные контракты на АК-19 под патрон НАТО

Россия заключила первые экспортные договора на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО․ Как передает Арменпресс, об этом сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

"К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19", — рассказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021, которая прошла в феврале в Абу-Даби.

Новый автомат создали на основе АК-12, но под патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Автомат надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.

Ранее в концерне "Калашников" заявляли, что рассчитывают на интерес со стороны тех стран региона Ближнего Востока и не только, в армиях которых используется калибр 5,56 на 45 миллиметров.