Айк Марутян и еще три члена фракции «Мой шаг» подали заявления о сложении мандатов

Члены фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Айк Марутян, Павел Мазманян, Лилит Пипоян и Рубен Айрапетян подали заявления о сложении своих полномочий в Совете старейшин. Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании 28 декабря сообщил мэр Еревана Грачья Саркисян.

Он добавил, что член фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Ваге Геворгян подал заявление о выходе из фракции. Но он продолжит свои полномочия члена Совета старейшин и свою работу в соответствующем комитете.