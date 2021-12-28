В Армении за прошедший день подтверждено 109 новых случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 28 декабря в Армении всего подтверждено 344 649 случаев заражения COVID-19, 331 027 из которых вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 157 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 547 тестов. Подтверждено 109 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 186 заболевших, есть 6 летальных исходов.

Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 7 965 летальных исходов. Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 500.

Всего проведено 2 миллиона 546 866 тестирований.