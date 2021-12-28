Наша воля и цели непоколебимы, они не пойдут на уступки: председатель НС Арцаха

Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян по случаю 30-летия Верховного совета НКР первого созыва направил поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью НС Арцаха, в сообщении, в частности, говорится:

«30 лет назад в этот день по итогам выборов, состоявшихся 28 декабря 1991 года, был сформирован законодательный орган новообразованной республики - Верховный совет, который на первом заседании 6 января 1992 года принял Декларацию о независимости Нагорно-Карабахской Республики, исходя из неотъемлемого права народа на самоопределение, опираясь на свободную волю народа Нагорно-Карабахской республики.

В связи с этим горячо поздравляю всех председателей, заместителей председателя, председателей комиссий, депутатов и руководителей фракций законодательного органа всех созывов и желаю здоровья, мира и достойного будущего.

На Декларацию о независимости Азербайджан ответил тремя войнами. В дни первой Арцахской войны свои жизни отдали и 11 депутатов Верховного совета первого созыва. Вечная слава им и всем героям, погибшим за Родину! Преклоняюсь перед их святой памятью!

По случаю 30-летия Верховного совета НКР Парламент Арцаха предполагал 28 декабря созвать специальное заседание, однако из-за распространенной в Республике эпидемии и объявленного общегосударственного карантина заседание не будет проведено.

Сегодня Арцах, хоть и изранен, но он имеет государственность, а его независимость неоспорима. Вместе с окончательным решением конфликта безоговорочно стоит и вопрос международного признания Республики Арцах и ее границ.

Существование и спасение армянского народа, ведущего борьбу на перекрестках истории, всегда было обусловлено сплоченностью и единством всего армянства. Своим образом жизни мы должны решительно отстаивать предназначенную нам Родину, мы должны бороться за защиту своих прав. Наша воля и цели непоколебимы, они не пойдут на уступки.

Мы призываем все армянство к единству, взаимопониманию и толерантности».